Ekinops: résultat net en chute de 70% en 2023

(CercleFinance.com) - Ekinops publie un résultat net en chute de 70% à 3,6 millions d'euros pour 2023, ainsi qu'un EBITDA en baisse de 18% à 18,6 millions, soit une marge en retrait de 3,3 points à 14,4% pour un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 129,1 millions.



La société indique avoir maintenu la majeure partie de ses investissements (accroissement net de +47 collaborateurs sur l'exercice, salons professionnels et déplacements professionnels, matériels dédiés à la R&D) afin de préparer la croissance à venir.



Au regard de la visibilité actuelle et d'un timing de reprise économique encore incertain à ce stade de l'année, le fournisseur de solutions de connectivité réseau ne formule pas d'objectifs financiers pour 2024.





