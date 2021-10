Ekinops reste confiant sur ses perspectives annuels

(AOF) - Au troisième trimestre de son exercice 2021, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 24,1 millions d'euros, en croissance de 11%. A taux de change constants, le chiffre d'affaires du spécialiste des solutions de télécommunications est ressorti en croissance organique de 12%. Dans le sillage du premier semestre, ce troisième trimestre a notamment été marqué par une forte dynamique commerciale des solutions de Transport optique sur l'ensemble des zones géographiques.

Fort du succès des offres SDN (Software Defined Networks) et de virtualisation, la part des logiciels et services a continué de s'accroître, représentant désormais plus de 13% du chiffre d'affaires du groupe à fin septembre 2021 (contre 10% sur l'ensemble de l'exercice 2020).

S'agissant de ses perspectives, la société reste néanmoins prudente au vu de la crise mondiale inédite et persistante en matière d'approvisionnement de certains composants électroniques.

Pour faire face aux augmentations de prix parfois massives sur certains composants, Ekinops parvient à l'heure actuelle à répercuter une partie de ces hausses sur les prix de vente de ses équipements. Plus largement, l'accroissement de la part des logiciels et services dans le mix activité et la stratégie de montée en gamme (virtualisation, SD-WAN, OTN) constituent des facteurs de résistance pour la marge de la société.

A ce jour, ces tensions n'ont occasionné que très peu d'impact sur l'activité du groupe qui reste donc confiant quant à l'atteinte de ses objectifs annuels : croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'Ebitda, relevée fin juillet, entre 14% et 18%.

Sur le plan de la croissance externe, Ekinops reste actif et continue d'explorer toutes les opportunités d'acquisition créatrices de valeur pour l'entreprise.

