Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ekinops: repli 11% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 14:22









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de solutions de télécommunications Ekinops affiche un chiffre d'affaires de 28,3 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, en repli 11% sur une base de comparaison élevée (+15% de croissance trimestrielle l'an dernier).



Après trois trimestres consécutifs en baisse, les ventes de solutions d'accès se sont inscrites en progression de 3%, mais celles de solutions de transport optique ont débuté 2024 en recul (-27%) à la suite d'une année 2023 record.



En termes géographiques, le début de l'exercice 2024 est marqué par une bonne performance d'Ekinops en France, avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 15%, mais un recul de ses activités sur l'ensemble des zones à l'international (-24%).





Valeurs associées EKINOPS Euronext Paris -1.38%