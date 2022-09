Ekinops remporte un contrat avec Netalis

(AOF) - Ekinops annonce que Netalis, filiale du groupe NASCA issu de la fusion des opérateurs de services de télécommunication Netalis et ASC, a choisi ses solutions DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexed - multiplexage par répartition en longueur d'onde dense) afin de répondre aux besoins croissants en bande passante de ses clients professionnels, entreprises et institutions publiques.

"La demande des clients professionnels et institutionnels pour des services cloud de proximité, exigeants en terme de performance et de faible latence, ne cesse de s'accroître", a commenté Thierry Varona, directeur des ventes France d'Ekinops.

"Nos solutions de transport optique permettent à des fournisseurs de services alternatifs régionaux de transformer rapidement leurs offres entreprises et ceci en limitant leurs coûts", a-t-il ajouté.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.