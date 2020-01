Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops : rejoint le consertium Open ROADM Cercle Finance • 15/01/2020 à 18:13









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce ce soir son adhésion à l'Open ROADM Multi-Source Agreement (MSA). 'Le consortium Open ROADM a pour objectif d'aider à construire et à publier des standards ouverts pour la conception d'éléments de réseaux optiques tels que les ROADM (multiplexeurs optiques reconfigurables à insertion/extraction), les transpondeurs et les amplificateurs en ligne', explique Ekinops. 'Traditionnellement, ces réseaux reposent sur des systèmes propriétaires à chaque fournisseur. Par conséquent, ils ne sont pas interopérables et ne peuvent pas être contrôlés à partir d'une seule plate-forme qui permettrait la gestion de bout en bout des connexions optiques dans un environnement multifournisseur.'

Valeurs associées EKINOPS Euronext Paris +3.24%