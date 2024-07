Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ekinops: recul d'un quart du CA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 29,2 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024, en recul de 25% en comparaison annuelle, soit un cumul sur l'ensemble du premier semestre de 57,5 millions, en repli de 19%.



Le fournisseur de solutions de connectivité précise que le semestre écoulé a été marqué par une bonne dynamique de son activité sur son marché domestique, en croissance de 5%, alors que son activité à l'international s'est inscrite en recul de 31%.



Ekinops vise à réaliser au troisième trimestre 2024 un niveau de chiffre d'affaires dans le sillage des quatre derniers trimestres, et escompte une amélioration de l'activité à compter du dernier trimestre de cette année.





