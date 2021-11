Ekinops rachète la start-up SixSq (Edge Computing)

AOF - EN SAVOIR PLUS

SixSq SA rentre dans le périmètre de consolidation du Groupe à partir du 1er novembre 2021. A horizon trois ans, Ekinops a pour ambition de réaliser au moins 20% à 30% de son chiffre d'affaires en logiciels et services contre 12% au 1er semestre 2021.

L'offre de SixSq se compose, d'une part, de la place de marché " Nuvla.io ", hébergeant dans le cloud tous types d'applications métiers au format " containers " et d'autre part, du logiciel NuvlaBox qui transforme un routeur d'entreprise, ou autre plateforme matérielle ouverte capable de traiter des données, en un dispositif périphérique (edge) intelligent.

" Ce rapprochement constitue une étape clé dans la stratégie de montée en gamme et de développement des activités logiciels d'Ekinops " a souligné l'équipementier télécoms.

(AOF) - Ekinop a annoncé l’acquisition de la start-up SixSq, un éditeur de logiciels en mode SaaS (Software-as-a-Service) dédiés à l’Edge Computing. Complémentaire au Cloud Computing, la solution SixSq permet d’apporter une intelligence de traitement des données directement sur le site de l’entreprise. L’opération inclut également un financement d’Ekinops à SixSq, permettant à la société d’accroître de façon importante les opérations de ventes et la capacité de R&D de son siège à Genève. L’impact de cette acquisition sur les comptes 2021 d’Ekinops sera non-significatif.

