Ekinops: rachat de près de 121.000 actions

(CercleFinance.com) - La société de solutions de télécommunications Ekinops annonce avoir acquis, lors de la séance de Bourse du 24 mai, 120.914 de ses propres actions, représentant 0,45% de son capital, auprès d'un actionnaire historique (ex-actionnaire de OneAccess).



La transaction a été réalisée dans le cadre du programme de rachat d'actions au prix de 4,04 euros par action, représentant un montant total de 0,49 million d'euros. À l'issue de l'opération, les actions en auto-contrôle représentent 0,45% du capital.



Cette opération vise à permettre à Ekinops de couvrir ses obligations liées à des programmes d'attributions gratuites d'actions et ainsi de limiter la dilution liée à ses instruments pour l'ensemble des actionnaires.





