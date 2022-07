Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops: participation de SixSq au projet 5G-EMERGE information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 15:23









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce la participation de SixSq au projet 5G-EMERGE, qui vise à développer des solutions exploitant la technologie 5G et la diffusion par satellite avec l'ambition de placer l'Europe à l'avant-garde des technologies de distribution des médias.



Le projet, dirigé par l'Union européenne de radio-télévision (UER), s'inscrit dans le cadre du programme de recherche sur les systèmes de télécommunications (ARTES) de l'Agence spatiale européenne (ESA). 20 entreprises de six pays européens y collaboreront.



SixSq dirigera les travaux de démonstration et mettra à disposition l'infrastructure logicielle edge-to-cloud basée sur sa plateforme SaaS B2B Nuvla.io et sa place de marché d'applications au format 'containers', ainsi que son logiciel open source NuvlaEdge.





