Ekinops : partenariat de distribution avec Nexicom Systems

(CercleFinance.com) - Ekinops annonce un nouveau partenariat de distribution avec Nexicom Systems Inc. (NSI), afin de pouvoir répondre à la demande croissante de connectivité au Canada, à travers des solutions de transport optique plus rentables et plus performantes mais également à la périphérie du réseau (Edge). Grâce à ce nouveau partenariat commercial, Nexicom Systems pourra proposer le portefeuille Ekinops de solutions de transport optique tout en bénéficiant d'un support commercial, marketing et technique. ' Notre partenariat avec Nexicom Systems marque une nouvelle étape pour notre croissance en Amérique du Nord ', a commenté Kevin Antill, vice-président des ventes Ekinops pour l'Amérique du Nord, se disant prêt à 'promouvoir l'adoption des technologies Ekinops à travers le Canada.' Nexicom Systems complétera également les gammes d'accès et de produits optiques d'Ekinops par des services techniques s'appuyant sur sa propre expertise du secteur des PME, fait savoir Ekinops.

Valeurs associées EKINOPS Euronext Paris +0.69%