Ekinops obtient un financement de 1,29 million d'euros pour projet 5Geneva

(AOF) - Ekinops a obtenu un financement de 1,29 million d'euros, officiellement accordé par le Bureau du Premier ministre pour soutenir le développement de son projet 5Geneva en collaboration avec Orange. Le projet 5Geneva, d’une durée de 36 mois, a pour but de développer des plateformes d’expérimentation de cas d’usage 5G à l’Edge (périphérie) du réseau pour des acteurs métier (verticaux) et des opérateurs de télécommunications.

Il a également pour but d'orchestrer des applications sous formes de containers ou VM (Virtual Machines, machines virtuelles) et proposer à des entreprises externes des expérimentations ouvertes afin de tester l'apport de la 5G dans plusieurs configurations, dont le cas des réseaux privés 5G.

Dans le cadre du plan France Relance, Ekinops a déjà obtenu un financement de 3,6 millions d'euros sous la forme d'une subvention de l'État français pour soutenir le développement de son projet NGOpt dédié aux nouvelles générations d'équipements de transport optique haut débit.

5Geneva s'inscrit dans cette continuité en joignant l'expertise d'Ekinops dans le développement des équipements réseaux sur site à l'expertise d'Orange dans le domaine de la 5G, de la virtualisation et de l'intégration.

L'ambition est d'offrir de nouvelles solutions à base de containerisation et de fonctions virtualisées pour faciliter la mise en oeuvre de services sur des sites d'entreprises et permettre le déploiement à la demande de services métiers en local grâce à l'Edge computing, en s'appuyant sur une infrastructure 5G.

Le projet donne ainsi des perspectives de solutions métiers enrichies offrant la sécurité des données, la disponibilité des ressources, la qualité de service adaptée et la flexibilité du déploiement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.