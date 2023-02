Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops: obtention de la certification MEF3.0 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 18:14









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce que l'ensemble de son portefeuille d'équipements de démarcation Ethernet (EAD) a été certifié dans le cadre du programme de conformité MEF3.0 du Metro Ethernet Forum (MEF).



Cette certification représente 'une étape importante dans la reconnaissance des services liés à la technologie Ethernet gérés par le logiciel OneOS6', indique la société.



Elle permet également de confirmer le statut de OneOS6 comme logiciel permettant de prendre en charge l'ensemble des services des couches 2 et 3 (L2 et L 3), de voix, de SD-WAN et de virtualisation.



'La certification MEF3.0 amène une reconnaissance forte qui ne peut qu'accroître la confiance de notre clientèle d'opérateurs dans le monde entier', déclare Sylvain Quartier, Vice-président du marketing et de la stratégie produit Accès chez Ekinops.





