Ekinops: nouveau siège social inauguré à Lannion

(CercleFinance.com) - Ekinops annonce l'inauguration de son nouveau siège social à Lannion (Côtes-d'Armor). Regroupant plus d'une centaine de collaborateurs, ce nouveau vaisseau amiral de l'entreprise occupe un terrain de 20.000 m².



Situé au coeur du centre historique des technologies de télécommunications en France, ce bâtiment 'répond à des besoins en termes d'espaces de travail partagés mais aussi à des préoccupations environnementales fortes avec des bâtiments plus économes en énergie'.



'Ces nouveaux locaux témoignent d'un besoin d'espaces adaptés à l'ensemble des activités, centrées autour de l'innovation, du développement logiciel, de la production de matériel de pointe et de formation pour les opérateurs', ajoute le groupe.





