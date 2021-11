Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops : modernisation du coeur de réseau d'Ikoula information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce avoir été choisi par Ikoula, spécialiste du IaaS (infrastructure en tant que service), pour moderniser son coeur de réseau entre ses datacenters afin de faire face à une énorme croissance du trafic client. Ikoula utilise depuis plus de dix ans du matériel Ekinops et a identifié le besoin de moderniser son réseau qui, depuis son installation initiale, a atteint 25.000 clients actifs dans plus de 60 pays et sur quatre continents. Ekinops déploie la solution de transport optique Flexrate PM_200FRS02-SF pour mettre à niveau ses châssis Ekinops existants. La carte ligne est utilisée en mode 100G, multipliant de facto instantanément la capacité de la ligne par un facteur dix.

