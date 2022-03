Ekinops: marge d'EBITDA record en 2021

(AOF) - Ekinops a réalisé en 2021 un résultat net consolidé de 4,8 millions d'euros, en hausse de 52%. L'EBITDA a quant à lui progressé de 19% à 17,6 millions d'euros, faisant ainsi ressortir une marge record de 16,9% (+1 point). Malgré la crise mondiale d'approvisionnement pour certains composants électroniques, la marge brute du fournisseur de solutions de télécommunication s'est maintenue à un niveau solide, à 56,5 millions d'euros (+10%), représentant 54,5% du chiffre d'affaires. Ce dernier a dépassé les 100 millions d'euros grâce à une hausse de 12%.

Cette évolution est le fruit d'une solide dynamique de toutes les activités du groupe, et notamment des solutions de Transport optique. En outre, le chiffre d'affaires généré par les logiciels et les services s'est accru de plus de +60%, représentant désormais 14% du chiffre d'affaires du groupe en 2021 (contre 10% sur l'ensemble de l'exercice 2020).

Sur le plan géographique, l'exercice a été marqué par une croissance dynamique à l'international, dont +25% en Amérique du Nord (en USD) et +28% en EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique - hors France).

Pour l'exercice 2022, Ekinops se fixe pour objectifs une croissance organique soutenue, au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%), une marge brute comprise entre 52% et 56%, et une marge d'EBITDA comprise entre 14% et 18%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Télécoms Equipementiers : une nouvelle concurrence

De nouveaux équipementiers ont le vent en poupe

Après deux décennies de concentration, qui avaient conduit à la domination du marché par trois acteurs - Huawei, Ericsson et Nokia-, de nouveaux concurrents apparaissent. De petits acteurs ont émergé avec l’Open RAN (pour « réseaux d'accès radio ouverts »), tels que Mavenir, Parallel Wireless, Airspan, alors que de grands groupes veulent revenir ou se diversifier dans les télécoms (comme Samsung, NEC, Fujitsu) grâce à ces solutions.

Certains professionnels estiment que le chiffre d'affaires des solutions Open RAN devrait être multiplié par deux en 2021 et devrait représenter 10% du marché des équipements mobiles en 2025. Les plus grands opérateurs européens (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) ont signé un protocole d'accord, par lequel ils s'engagent à déployer rapidement des solutions Open RAN en Europe. Le second opérateur mondial, Vodafone, a récemment confirmé cet engagement.