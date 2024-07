Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ekinops: le titre bondit, premier semestre jugé résistant information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Le titre Ekinops se distingue mardi à la Bourse de Paris suite à une publication semestrielle jugée résistante par les analystes face aux difficultés actuelles du marché.



L'action de l'équipementier télécoms breton grimpe actuellement de près de 12%, soit l'une des plus fortes hausses d'un marché parisien en hausse de 0,7%.



Ekinops a fait état lundi soir d'un chiffre d'affaires consolidé de 57,5 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en repli de 19% par rapport au 1er semestre 2023.



Son taux de marge brute s'est néanmoins élevé à un niveau historique de 56,1% au 1er semestre, contre 53,1% un an plus tôt et 52,1% à l'issue de l'exercice 2023, une progression que le groupe explique par le poids grandissant des ventes de logiciels et de services dans le chiffre d'affaires.



L'Ebitda semestriel ressort à 8,2 millions d'euros, soit 14,3%, contre 14,3 millions d'euros au 1er semestre 2023, soit une marge exceptionnelle de 20,2% un an plus tôt, et 14,4% sur l'ensemble de l'exercice 2023.



Dans une note de réaction, les analystes de TP Icap Midcap - à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 5,5 euros - saluent des 'marges particulièrement résilientes'.



'Dans un contexte adverse, les résultats semestriels témoignent d'une grande résistance, fruit de la force du modèle économique et de la qualité de gestion de l'équipe dirigeante', souligne la société de Bourse.



Ekinops a déclaré anticiper un chiffre d'affaires de 3ème trimestre 'dans la tendance des précédents trimestres' et viser une amélioration plus franche de l'activité au 4ème trimestre.



'La visibilité sur les perspectives de redressement se renforce, rendant d'autant plus injustifiable l'extrême sous-évaluation du titre', commentent les analystes de TP Icap.





Valeurs associées EKINOPS 3,34 EUR Euronext Paris +11,33%