Ekinops : le résultat net 2019 à +1,6 million d'euros

(CercleFinance.com) - Ekinops annonce ce soir un résultat net consolidé pour l'exercice 2019 de +1,6 million d'euros, à comparer à -0,7 million en 2018. De même, l'EBITDA s'améliore de +45%, passant de 10;4 à 15 millions d'euros. Le chiffre d'affaires, lui, progresse de +11%, atteignant 93,5 millions d'euros. 'Ekinops aborde l'exercice 2020 en confirmant son ambition visant à délivrer, sur le long terme, une croissance organique à deux chiffres par exercice, comme en 2018 (+14% en données pro forma) et en 2019 (+11%)', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées EKINOPS Euronext Paris +5.87%