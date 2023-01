Ekinops : lancement d'une nouvelle solution de transport 400G

(AOF) - Ekinops , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, lance son nouveau module enfichable PM_400FR05-C2A au sein de la gamme de systèmes de transport optique WDM Ekinops360. Cette nouvelle carte ligne est le premier module cohérent d'Ekinops basé sur des interfaces enfichables 400G, pour offrir des solutions cohérentes moins coûteuses et moins énergivores que les technologies optiques embarquées de haute performance existantes.

"Le PM_400FR05-C2A fournit un point de démarcation strict entre les réseaux des fournisseurs de services et des clients, mais aussi les réseaux par paquets et les réseaux optiques, de sorte qu'il s'intègre parfaitement au modèle opérationnel des fournisseurs de services ", commente Guillaume Crenn, Directeur Marketing Transport Optique chez Ekinops.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.