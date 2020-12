Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops : lance un partenariat technologique avec LiveAction Cercle Finance • 09/12/2020 à 18:13









(CercleFinance.com) -Ekinopset LiveAction annoncent aujourd'hui un partenariat technologique afin d'intégrer leurs technologies respectives et de fournir une solution combinée d'analyse de leurs réseaux aux opérateurs. Cette solution associe les équipements de routage pour entreprises d'Ekinops à l'outil LiveSP de LiveAction pour offrir une vue d'ensemble des performances du réseau et des applications. La solution intégrée permet aux opérateurs de créer des tableaux de bord et des rapports dynamiques basés sur la reconnaissance des applications. En mesurant les performances du réseau, les retards ou la latence, les opérateurs pourront ainsi accompagner les équipes opérationnelles de leurs clients entreprise dans l'optimisation de la performance.

