Ekinops fournit un environnement de virtualisation immersif pour la recherche et l'enseignement

(AOF) - Ekinops, en partenariat avec Lanner Electronics, a déployé un environnement de virtualisation immersif pour le personnel et les étudiants de l'École de technologie supérieure (ÉTS), une constituante du réseau de l'Université du Québec.

" La virtualisation fait désormais pleinement partie de la transformation des réseaux dans les télécoms et les entreprises, et permet de tirer parti de l'infrastructure 5G. L'utilisation d'équipements en boîte blanche, prêts à être déployés, accélère le déploiement et la génération de revenus ", déclare Sven Freudenfeld, directeur technique de Lanner Electronics, Amérique du Nord. " La mise en réseau définie par logiciel (SDN) introduit de nouveaux modèles économiques et de nouvelles opportunités pour plusieurs marchés verticaux. Fournir cette infrastructure à la communauté des chercheurs et des enseignants constitue une base pour de nouveaux développements. "

La nouvelle solution de virtualisation sera étudiée par des étudiants diplômés en télécommunications afin d'améliorer leur compréhension des tendances technologiques majeures du secteur, notamment la virtualisation et l'optimisation des réseaux qui prennent en charge les exigences de connectivité de l'informatique dans le Cloud et dans sa périphérie (Edge). En outre, la solution sera utilisée par les chercheurs de l'ÉTS pour soutenir les projets des laboratoires de R&D qui explorent les futures solutions d'accès au réseau.

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.