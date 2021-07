EKINOPS : financement de l'Etat de 3,6 millions d'euros

(AOF) - Ekinops a obtenu un financement de 3,6 millions d'euros pour soutenir le développement de son projet NGOpt (Nouvelle Génération d'équipements électroniques pour les réseaux Optiques). Face à la crise sanitaire et ses conséquences économiques, le gouvernement a mis en œuvre des dispositifs dans le cadre du plan France Relance, rappelle le fournisseur leader de solutions de télécommunication. Différentes mesures ont été prises pour soutenir les investissements de l'industrie française et des moyens financiers exceptionnels sont mobilisés, a précisé le groupe.

Dans ce cadre, Ekinops, qui a répondu début 2021 à un appel à projets spécifiquement dédié sur le secteur " industrie électronique ", a été notifié de l'obtention d'un financement de 3,6 millions d'euros sous la forme d'une subvention de l'État pour soutenir le développement de son projet NGOpt.

L'objectif de ce projet est de développer une nouvelle génération d'équipements de transport optique haut débit, couplée à un gestionnaire de réseau embarquant de l'intelligence artificielle, afin de réduire la dépendance dans ce secteur vis-à-vis des fournisseurs asiatiques.

Le projet NGOpt porté par Ekinops vise ainsi à permettre de renforcer un acteur français dans le domaine du transport optique et de gagner en indépendance et en souveraineté sur la fourniture de réseaux de transport du trafic 5G et au-delà.

Ericsson, revitalisé par la 5G

Le groupe suédois était en difficultés il y a encore quelques années. Néanmoins, il a saisi l'opportunité de la 5G pour fortement consolider ses positions. Il est le seul équipementier à avoir remporté des contrats 5G à la fois aux Etats-Unis et en Chine. Avec la Corée du Sud et le Japon, ces deux pays ont été parmi les premiers au monde à lancer la 5G. Les Etats-Unis comptent désormais 1 million d'abonnés 5G, ce chiffe ayant dépassé la barre des 100 millions en Chine.

A travers sa stratégie « Focused », Ericsson a stoppé sa diversification pour se recentrer sur les équipements, qui constituent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Néanmoins cette stratégie n'est pas sans risques. Lorsque les opérateurs télécoms seront tous équipés en 5G, ses concurrents comme Huawei et Nokia, présents sur toute la chaîne de valeur (matériel pour réseaux fixes, mobiles, cloud, smartphones), pourront compter sur leurs autres activités.