Ekinops en nette hausse : un premier trimestre 2022 dynamique

(AOF) - Les investisseurs saluent le bon début d'année d'Ekinops, portant l'action en hausse de 7,29% à 7,06 euros. Sur les trois premiers mois de 2022, le spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises a affiché une croissance organique de 16%, supérieure à son objectif annuel d'une croissance interne au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%).

Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 27,8 millions d'euros, en croissance de 20%.

Fort du succès de son activité Services, des solutions SDN (Software Defined Networks), de la virtualisation des fonctions réseau et de l'apport des activités de SixSq, le chiffre d'affaires généré par les logiciels et les services a fait un bond de 64% sur le trimestre. Ils représentent désormais 17% de l'activité, contre 12% un an auparavant et 14% sur l'ensemble de l'exercice 2021.

Fort de cette belle entame d'année, le groupe a confirmé ses objectifs financiers 2022. Ekinops cible une croissance organique soutenue, au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%) pour tendre vers +15% et une marge brute comprise entre 52% et 56%, conforme à l'ambition de long terme et tenant compte des éventuels impacts de la crise d'approvisionnement sur les composants électroniques.

Il anticipe par ailleurs une marge d'Ebitda comprise entre 14% et 18%, intégrant les investissements humains et technologiques pour exécuter le nouveau plan de croissance.

Parallèlement, le groupe continue d'explorer toutes les opportunités de croissance externe créatrices de valeur pour l'entreprise.

En réaction à cette publication, Midcap Partners a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 7,80 euros. Le bureau d'études rappelle que le groupe subit toujours de fortes tensions sur ses approvisionnements en composants électroniques et en conséquence une importante inflation sur ses coûts de production qu'il parvient malgré tout pour l'instant à répercuter dans ses prix de ventes aux clients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La 5G présentée comme une technologie « verte »

Tous les équipementiers s’évertuent à souligner les bienfaits de cette nouvelle technologie sur l’environnement. Ericsson la qualifie d’ « outil de croissance durable pour tous ». L'enjeu est double. Non seulement les acteurs cherchent à rassurer face à une grande méfiance vis-à-vis de cette nouvelle génération de communication mobile. Certains appellent à encadrer la 5G et ses usages pour éviter une explosion de l'empreinte carbone du numérique. D’autre part il est important pour les équipementiers de rentabiliser leurs investissements dans les nouveaux réseaux, qui sont très conséquents. En France, les autorités considèrent que l’Arcep, en tant qu’Autorité de régulation, a un rôle à jouer et dispose de la capacité d'évaluer l'empreinte carbone des acteurs des télécoms.