Ekinops décroche un contrat pour améliorer les liens d'interconnexion de datacenters

(AOF) - Ekinops a annoncé avoir été choisi par Ikoula, un spécialiste de l'IaaS (infrastructure en tant que service), des serveurs dédiés, de l'infogérance et du Cloud Computing depuis 1998, pour moderniser son cœur de réseau entre ses Datacenters afin de faire face à l'énorme croissance du trafic client. Ekinops déploie la solution de transport optique Flexrate PM_200FRS02-SF pour mettre à niveau ses châssis Ekinops existants transportant déjà du trafic sur plusieurs cartes 10G.

La carte ligne est utilisée en mode 100G, multipliant de facto instantanément la capacité de cette ligne par un facteur dix ce qui permet à Ikoula d'optimiser les performances de connectivité face à la charge de trafic actuelle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Télécoms Equipementiers : une nouvelle concurrence

De nouveaux équipementiers ont le vent en poupe

Après deux décennies de concentration, qui avaient conduit à la domination du marché par trois acteurs - Huawei, Ericsson et Nokia-, de nouveaux concurrents apparaissent. De petits acteurs ont émergé avec l’Open RAN (pour « réseaux d'accès radio ouverts »), tels que Mavenir, Parallel Wireless, Airspan, alors que de grands groupes veulent revenir ou se diversifier dans les télécoms (comme Samsung, NEC, Fujitsu) grâce à ces solutions.

Certains professionnels estiment que le chiffre d'affaires des solutions Open RAN devrait être multiplié par deux en 2021 et devrait représenter 10% du marché des équipements mobiles en 2025. Les plus grands opérateurs européens (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) ont signé un protocole d'accord, par lequel ils s'engagent à déployer rapidement des solutions Open RAN en Europe. Le second opérateur mondial, Vodafone, a récemment confirmé cet engagement.