Ekinops: croissance de 23% du CA en 2022

(CercleFinance.com) - Ekinops annonce qu'à l'issue de son exercice 2022, son chiffre d'affaires s'est établi à 127,6 millions d'euros, en progression de 23% par rapport à 2021 à périmètre constant (+19% à taux de change constants).



Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 31,5 millions, soit une progression de 10% (+6% à taux de change constants) malgré des tensions sur la logistique et la chaîne d'approvisionnement particulièrement fortes en fin d'année.



Observant néanmoins une accélération de la dynamique de croissance, Ekinops confirme ses objectifs annuels 2022 d'une marge brute comprise entre 52% et 56% et d'une marge d'EBITDA comprise entre 14% et 18%.





