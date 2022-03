Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ekinops: création d'un comité RSE information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 11:42

(CercleFinance.com) - Ekinops annonce la création d'un comité RSE ayant pour mission de conseiller la société et d'émettre des recommandations en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises.



Il veillera notamment à ce qu'Ekinops anticipe les enjeux et les opportunités et identifie les risques extra-financiers associés à son activité pour aboutir à une création de valeur durable et responsable.



Le Conseil d'administration a ainsi nommé Lori Gonnu, administratrice indépendante, en qualité de Présidente du Comité RSE ; Charlotte Corbaz, administratrice, en qualité de membre du Comité RSE ; et Didier Brédy, Président - Directeur général, en qualité de membre du Comité RSE.



Parallèlement, Ekinops a constitué un groupe de travail RSE, regroupant plusieurs compétences issues de différents services de l'entreprise (ressources humaines, service juridique, service qualité, communication, direction des achats, etc.) visant à mettre en oeuvre les actions d'Ekinops dans le cadre de sa politique RSE.