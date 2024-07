Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ekinops: choisi par Orange Business pour SD-WAN Essentials information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce avoir été choisi par Orange Business pour enrichir son offre SD-WAN en lançant SD-WAN Essentials, une solution permettant aux entreprises de 'faire de leur connectivité un tremplin vers le cloud'.



'SD-WAN Essentials est une solution co-managée permettant aux entreprises d'avoir accès à l'essentiel des services SD-WAN, apportant ainsi contrôle, fiabilité, performance, routage de niveau applicatif et sécurité', explique la société de solutions télécoms.



Cette solution, basée sur la technologie SD-WAN Xpress d'Ekinops, permet selon elle aux entreprises de passer à un routage intelligent de manière sécurisée, en limitant le nombre d'équipements et la consommation énergétique.





