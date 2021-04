EKINOPS choisi par le canadien Telus pour pour fournir des fonctions d'accès virtualisées

A travers sa stratégie « Focused », Ericsson a stoppé sa diversification pour se recentrer sur les équipements, qui constituent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Néanmoins cette stratégie n'est pas sans risques. Lorsque les opérateurs télécoms seront tous équipés en 5G, ses concurrents comme Huawei et Nokia, présents sur toute la chaîne de valeur (matériel pour réseaux fixes, mobiles, cloud, smartphones), pourront compter sur leurs autres activités.

Le groupe suédois était en difficultés il y a encore quelques années. Néanmoins, il a saisi l'opportunité de la 5G pour fortement consolider ses positions. Il est le seul équipementier à avoir remporté des contrats 5G à la fois aux Etats-Unis et en Chine. Avec la Corée du Sud et le Japon, ces deux pays ont été parmi les premiers au monde à lancer la 5G. Les Etats-Unis comptent désormais 1 million d'abonnés 5G, ce chiffe ayant dépassé la barre des 100 millions en Chine.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le ONE2501 est basé sur OneOS6, la solution logicielle modulaire permettant d'activer à distance et à la demande une gamme complète de services logiciels intégrés, dotant TELUS d'un routeur de données multiservices entreprise prêt pour le SD-WAN et de classe opérateur.

(AOF) - Ekinops, spécialiste du transport optique, de l'accès réseau et de la virtualisation, a annoncé avoir été choisi par l'opérateur de télécommunication canadien Telus pour déployer la virtualisation de fonctions réseau et des capacités de réseaux d'accès définis par logiciel de nouvelle génération (SDN, Software-defined networks) afin d'améliorer son réseau. Telus a choisi le ONE2501, de marque OneAccess, qui offre une approche " tout en un ".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.