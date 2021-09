Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops : certification Microsoft pour les solutions SBC information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce que ses solutions SBC d'entreprise, inclues dans le middleware OneOS6, ont obtenu la certification Microsoft Direct Routing permettant aux entreprises de bénéficier de l'ensemble des services offerts par la plateforme Microsoft Teams. 'Désormais, les entreprises peuvent bénéficier d'une solution complète qui combine les fonctions d'appels des opérateurs traditionnels et celles fournies par Microsoft Teams pour émettre et recevoir des appels téléphoniques d'autres utilisateurs Teams', explique-t-il. Ekinops propose une solution SBC hybride qui permet de supporter des appareils déjà présents dans l'entreprise tout en fournissant Microsoft Direct Routing et une solution virtualisée VNF de dématérialisation de la solution SBC pour un déploiement dans un Cloud.

Valeurs associées EKINOPS Euronext Paris -0.13%