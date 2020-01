Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops : bien orienté après son CA annuel Cercle Finance • 10/01/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - Ekinops prend 2,7% après l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel de 93,5 millions d'euros, en progression de +11% (+9,7% à taux de change constants), avec une accélération à +15% sur le second semestre. 'Cette croissance dynamique est notamment le fruit d'une demande soutenue pour les produits de transport optique, avec le succès confirmé de la gamme 200G et un très bon accueil du marché pour le nouvel équipement 400G lancé l'an dernier', explique-t-il. Soulignant aussi une croissance solide à l'international et une forte traction commerciale aux Etats-Unis et la poursuite de la montée en puissances des offres logicielles, Oddo BHF confirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 7,5 euros.

