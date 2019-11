Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops : annonce le lancement d'une nouvelle solution Cercle Finance • 20/11/2019 à 14:42









(CercleFinance.com) - Le groupe Ekinops annonce ce jour le lancement, en collaboration avec IEC Telecom Group, de la solution OneGate. Celle-ci a pour vocation de protéger les fonctions de communication critiques des navires maritimes. 'Hébergée sur la plate-forme Ekinops, la solution OneGate de IEC Telecom fournit des fonctions de communication vitales pour le secteur maritime. Elle permet le passage intégral des navires aux technologies numériques, à travers des liaisons par satellite contrôlées virtuellement et dotées de multiples niveaux de cyber sécurité, garantissant la disponibilité permanente de communications critiques sécurisées', détaille Ekinops.

Valeurs associées EKINOPS Euronext Paris +0.76%