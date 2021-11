Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops : acquisition de SixSq en Suisse information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce l'acquisition de la jeune pousse suisse SixSq, un éditeur de logiciels en mode SaaS (Software-as-a-Service) dédiés à l'Edge Computing, marquant 'une étape clé dans sa stratégie de montée en gamme et de développement des activités logiciels'. Complémentaire au Cloud Computing, la solution SixSq permet d'apporter une intelligence de traitement des données directement sur le site de l'entreprise. SixSq vise une croissance à trois chiffres dans les années à venir. L'opération prend la forme d'une acquisition de 100% du capital de SixSq et inclut un financement à la société, lui permettant d'accroître de façon importante les opérations de ventes et la capacité de R&D de son siège à Genève.

Valeurs associées EKINOPS Euronext Paris 0.00%