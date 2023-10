(AOF) - Au troisième trimestre de son exercice 2023, Ekinops a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 27,8 millions d'euros, en repli de 15% par rapport à la même période un an plus tôt. À taux de change constants, le chiffre d’affaires trimestriel s’est inscrit en recul de 13%. À l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 98,8 millions d'euros, en croissance totale de +3% par rapport à la même période l’an dernier, qui constituait une base de comparaison élevée (+28% de croissance en 2022).

À taux de change constants, la croissance à neuf mois en 2023 s'élève à 4%.

Outre l'effet de base très élevé (+36% de croissance au troisième trimestre 2022), le trimestre écoulé s'est déroulé dans un environnement de marché moins porteur marqué par une baisse de la demande sur fonds de ralentissement macroéconomique. Dans ce contexte, les ventes d'équipements d'Accès ont été particulièrement pénalisées, notamment pour les zones France et Asie Pacifique.

Coté perspectives, compte tenu de la performance au troisième trimestre, Ekinops abaisse ses objectifs financiers annuels 2023. Le groupe vise désormais une croissance de l'activité à un chiffre sur l'exercice 2023, contre une croissance annuelle supérieure à +12% visée précédemment.

Il table sur une marge d'EBITDA désormais comprise entre 13% et 17%, contre une fourchette de 15% à 19% visée auparavant.

Sur le plan de la croissance externe, Ekinops ambitionne toujours de concrétiser une opération dans les mois à venir, en favorisant un mode de financement non dilutif.

