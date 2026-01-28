Eikon ‍Therapeutics vise une valorisation de 908 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Le développeur de médicaments Eikon ‍Therapeutics a déclaré mercredi qu'il visait une valorisation de 908,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que les cotations en biotechnologie font leur retour.

La société basée à Millbrae, en Californie, cherche à lever jusqu'à 317,7 millions de dollars lors de l'introduction en bourse en offrant 17,65 millions d'actions dont le prix est compris entre 16 et 18 dollars l'unité.

L'offre d'Eikon s'inscrit dans le contexte d'une liste chargée de cotations biotechnologiques potentielles au cours des premiers mois de 2026. Les développeurs de médicaments SpyGlass Pharma, AgomAb Therapeutics et Veradermics ont également déposé des demandes d'introduction en bourse en janvier.

Cela fait également suite à l'introduction en bourse réussie à New York d'Aktis Oncology AKTS.O , un développeur de médicaments anticancéreux soutenu par Eli Lilly, au début de ce mois. Ses actions ont gagné près de 18 % à la dernière clôture.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Cantor et Mizuho sont les preneurs fermes de l'offre d'Eikon. La société a pour objectif de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "EIKN".