Eiffel Investment Group réunit 500 millions d'euros pour le 1er closing de son nouveau fonds

(AOF) - Après avoir lancé le premier et plus important fonds d’Europe de dette privée à impact, Eiffel Investment Group annonce le premier closing d’Eiffel Impact Debt II, un nouveau programme dont le montant cible est de 800 millions d'euros. Il réunit d’ores et déjà une dizaine d’investisseurs institutionnels européens qui ont confirmé un engagement d’un montant de plus de 500 millions d'euros dont un investisseur français de premier plan pour qui un fonds dédié de 120 million d'euros sera lancé prochainement.

Le montant cible de 800 millions, fait de ce nouveau millésime est le plus important programme de dette privée d'Europe, plaçant l'extra-financier au même plan que le financier.

Encore plus ambitieux en termes d'impact, Eiffel Impact Debt II est classifié Article 9 au sens de la réglementation SFDR et a vocation à être labélisé Luxflag ESG.

Il prévoit 100% d'investissements durables et aura pour objectif - intégré dans le règlement du fonds- la Transition Sociale et Ecologique.

Le lancement de ce deuxième fonds portera à plus d'1,5 milliard d'euros l'encours alloué à cette stratégie originale inventée par Eiffel il y a 3 ans.