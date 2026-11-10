Eiffel Investment Group lance le FCPI Eiffel Innovation Stratégique 2026

(Zonebourse.com) - Eiffel Investment Group annonce le lancement et l'ouverture à la souscription du FCPI Eiffel Innovation Stratégique 2026. Ce 38e FCPI de la gamme s'appuie sur l'expertise développée par l'équipe de gestion depuis 2001 pour financer les petites et moyennes entreprises européennes innovantes. Il investira au minimum 90 % de ses actifs dans des jeunes entreprises innovantes, en privilégiant les secteurs stratégiques pour l'avenir de l'Europe.

Parmi ces entreprises, le fonds ciblera en particulier celles qui évoluent dans la santé et les sciences de la vie, le numérique et les infrastructures critiques, la cybersécurité, l'électronique et les semi-conducteurs, ainsi que les technologies spatiales. La transition énergétique, la mobilité propre, l'agriculture durable et les technologies de défense et de protection figureront également parmi ses domaines d'investissement privilégiés.

A travers ces investissements, il permettra aux investisseurs particuliers de participer au financement de sociétés dont les innovations répondent aux besoins industriels, technologiques et environnementaux de l'Europe.

Pour sélectionner et accompagner ces entreprises, le fonds s'appuiera sur une équipe spécialisée dans l'investissement en Europe, notamment en France, en Allemagne, en Scandinavie et dans les pays d'Europe du Sud.

Depuis 2001, l'équipe de gestion d'Eiffel Investment Group a développé une expérience approfondie de l'investissement dans les entreprises innovantes, avec plus de 300 sociétés financées et plus de 250 sorties réalisées.

Eiffel Investment Group est un gérant d'actifs indépendant avec 9 milliards d'euros d'encours (au 30 juin 2026).

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