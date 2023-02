Eiffel Infrastructures Vertes finance cinq projets d'énergie renouvelable

(AOF) - En octobre 2022, Eiffel Investment Group a poursuivi la démocratisation de son activité de financement d’infrastructure de transition énergétique - qui représente aujourd’hui plus d’1 milliard d’euros d’actifs sous gestion - auprès des investisseurs particuliers via la création de l’unité de compte evergreen Eiffel Infrastructures Vertes. Cinq mois après ce lancement, le fonds Eiffel Infrastructures Vertes a en effet reçu 50 millions d'euros d'engagements et a déjà réalisé cinq opérations de financement de projets d'énergie renouvelable.

Accessible en unité de compte, Eiffel Infrastructures Vertes vise à générer du rendement en investissant principalement dans des sociétés de projets contribuant à la transition énergétique, détenant notamment des actifs de production d'énergie renouvelable (comme par exemple des centrales solaires photovoltaïques et éoliennes). Ces investissements se font majoritairement au travers d'obligations et obligations convertibles. La gestion pratiquée peut entraîner un risque de perte en capital.

Eiffel Infrastructures Vertes permet aux épargnants de diversifier leur patrimoine en accédant à une classe d'actifs (les infrastructures) habituellement réservée aux investisseurs professionnels et qui présente notamment l'intérêt d'être décorrélée des marchés boursiers.

Grâce à l'expertise d'Eiffel Investment Group et son expérience de plus de dix ans en matière d'investissement dans les infrastructures de transition énergétique, Eiffel Infrastructures Vertes est aujourd'hui référencé au sein des contrats d'assurance-vie et d'épargne retraite de Spirica et de Suravenir. Il dispose ainsi à ce jour de 50 millions d'euros d'engagements.