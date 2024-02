Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: vise un résultat net 'du même ordre' en 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à plus de 21,8 milliards d'euros sur l'année, en hausse de 7,4 % à structure réelle par rapport à 2022 et de 6,3 % à périmètre et change constants (pcc). L'activité est en augmentation de 4,3 % sur le 4e trimestre.



Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 2,4 milliards d'euros, en hausse de 8,6 % par rapport à 2022, ce qui représente une marge opérationnelle de 11,0 % contre 10,9 % en 2022.



Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève à 1 013 millions d'euros (896 millions d'euros en 2022) en croissance de 13,1 %. Il incorpore pour la première fois la quote-part de résultat mis en équivalence de Getlink pour 25 millions d'euros.



Le résultat net par action est de 10,65 euros (9,46 euros en 2022).



' Le Groupe prévoit un résultat opérationnel courant en hausse dans les Travaux, porté notamment par une nouvelle progression de la marge opérationnelle d'Eiffage Énergie Systèmes. Dans les Concessions, la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport longue distance viendra impacter significativement les résultats. Au global, le résultat net part du Groupe pourrait être du même ordre qu'en 2023 ' indique la direction d'Eiffage.





