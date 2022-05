Eiffage vise l'amélioration de ses résultats en 2022

(AOF) - Eiffage s'ajuge une hausse de 1,8% au SBF 120, le titre valant désormais 92,56 euros, le groupe de BTP bénéficiant de la publication hier soir d'une activité trimestrielle plus élevée que prévu. La société a en effet réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de près de 4,4 milliards d'euros, en hausse de 10% sur un an (+9,1% périmètre et changes constants), ressortant ainsi 4% au-dessus du consensus.

Dans les Travaux, l'activité a progressé de 7,8% et s'établit à 3,6 milliards d'euros, dont 977 millions (+7,4%) pour la Construction et 1,437 milliard d'euros pour les Infrastructures (+5%). La branche Energie Systèmes (+11,7% à 1,19 milliard d'euros) a affiché la dynamique la plus forte, tirée par les transitions énergétique et digitales et le bon positionnement du groupe sur ses marchés européens.

Dans Les Concession, Eiffage a connu une croissance de 22,1% à 768 millions d'euros. Le chiffre d'affaires consolidé de l'opérateur d'autoroutes APRR, hors construction, représente à lui seul 653 millions, en hausse de 22,9%, avec un trafic global sur le réseau (mesuré en nombre de kilomètres parcourus) qui a progressé de 24,6%.

Enfin, le carnet de commandes des Travaux s'élève à 17,3 milliards d'euros au 31 mars 2022, en hausse de 3 % sur un an (+6% sur 3 mois) et représente 13 mois d'activité des branches Travaux. Eiffage anticipe ainsi une nouvelle progression de ses résultats en 2022, aussi bien dans les Travaux que dans les Concessions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Report de la filière de recyclage des déchets

Les professionnels considèrent que l’assujettissement à l'écocontribution des matériaux et produits de construction afin de recycler les déchets du bâtiment pourrait renchérir les prix de 5% à 10%, ce qui est bien supérieur aux 2,5% à 3% estimés par l'Agence de la transition écologique. Par ailleurs, les artisans du bâtiment doivent connaître suffisamment à l'avance le montant des écocontributions à payer sur leurs achats, pour en tenir compte dans leur devis. Or il n'existe encore aucun barème des écocontributions. Face au choc inflationniste et en tenant compte du retard pris, la nouvelle filière devrait démarrer de façon opérationnelle à partir de 2023 et monter en puissance sur trois à quatre ans.