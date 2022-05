Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: vers une acquisition de 70% de Snef Telecom information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 08:35









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir conclu, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, un accord en vue d'acquérir 70% de Snef Telecom, filiale de Snef et acteur national de référence sur le marché français des télécommunications mobiles.



'Cette acquisition permet à Eiffage Énergie Systèmes d'entrer dans le marché à forte croissance des télécommunications mobiles, porté par le développement des technologies 5G', explique le groupe de BTP et de concessions.



Snef Telecom a réalisé un chiffre d'affaires de près de 200 millions d'euros en 2021, avec environ 1000 collaborateurs répartis sur tout le territoire. Cette acquisition devrait être réalisée au second semestre 2022, sous réserve des conditions usuelles.





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.64%