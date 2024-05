Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: vers la création d'une coentreprise avec Entech information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Eiffage et Entech annoncent un accord pour créer une coentreprise dédiée à la conception, l'intégration des systèmes de stockage, la réalisation de la sous-station de raccordement au réseau haute tension, les outils de pilotage, et la sécurisation des batteries.



Les projets de grande envergure ciblés sont des unités de stockage par batteries situées en France métropolitaine et reliées au réseau haute tension (HTB, de 50 à 400 kV). Les deux partenaires sont déjà positionnés sur plusieurs projets avec des travaux d'études.



La coentreprise sera détenue à 60% par Eiffage Énergie Systèmes et 40% par Entech, tout en étant dotée d'une gouvernance paritaire. Elle devrait être créée officiellement d'ici deux à trois mois, après approbation des organes sociaux, régulateurs et autorités compétentes.





