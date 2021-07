Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : vente d'une résidence CAZAM en VEFA à 123 IM Cercle Finance • 09/07/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilierannonce avoir conclu la VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) d'une nouvelle résidence services senior CAZAM à Vernon (Eure) avec la société de gestion 123 Investment Managers (123 IM). Après les villes de Pontoise (95), Clermont-Ferrand (63) et Saint-Ouen (93), Vernon accueillera ainsi la quatrième résidence de ce concept de nouvelle génération. Avec ses 5 377 m² de surface habitable, elle comprendra 121 logements (85 T2, 20 T1 et 16 T3) ainsi que 50 places de stationnement aérien. Les travaux ont d'ores et déjà démarré avec la démolition d'un bâtiment existant. L'ouverture de la résidence est prévue dans le courant du premier semestre 2023.

