Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: VEFA signée pour un projet de résidence à Clamart information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce l'acquisition en VEFA (vente en état futur d'achèvement) par I3F d'une résidence de 59 logements sociaux au sein de la ZAC Grand Canal à Clamart (Hauts de Seine), un projet de requalification urbaine d'Eiffage Aménagement.



Dans le cadre de la création de ce nouveau quartier, le bâtiment offrira une vue sur le canal, l'accès à de nombreux commerces, infrastructures scolaires (crèche, école) ainsi qu'aux transports en commun situés à proximité.



Doté d'une chaufferie biomasse et d'un réseau urbain de chaleur, le bâtiment vise les certifications RT 2012, E+C- et NH Habitat HQE. Les travaux débuteront le 1er février prochain et la livraison est prévue au 30 juin 2025.





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.25%