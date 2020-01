Eiffage : va restructurer un centre hospitalier à Sens

(CercleFinance.com) - Eiffage Construction annonce avoir remporté le marché de conception-réalisation pour la restructuration et l'extension du Centre hospitalier de Sens (89).

'Ce projet de comprendra sur un niveau de sous-sol et 2 étages : la construction d'un pôle Femme, Mère et Enfant, un secteur d'hémodialyse et une maison médicale sur une surface de plancher créée de 8 750 m², et la restructuration et extension des Urgences afin de regrouper les urgences adultes et les pédiatriques sur 2 230 m²', précise Eiffage.

La phase d'études se déroulera de janvier à juillet 2020, et le démarrage des travaux est prévu en septembre 2020, pour une livraison en octobre 2022.