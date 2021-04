Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : va réaliser les travaux maritimes du port du Havre Cercle Finance • 15/04/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - HAROPA - Port du Havre a choisi le groupement d'entreprises Eiffage Génie Civil - ETMF - ETPO - NGE Fondations - SDI, pour la réalisation des travaux maritimes situés quai Joannès Couvert, alors que l'implantation de la filière ' éolien offshore ' nécessite des aménagements d'ouvrages portuaires. Dans ce cadre, le Port du Havre engage les travaux qui consisteront en la réalisation de deux quais de 200 mètres chacun. La réalisation de ces deux quais intègre également des travaux de renfort des fonds marins du bassin Théophile Ducrocq. Au pied du quai, un tapis de graves sera ainsi réalisé pour renforcer les sols, précise Eiffage.

