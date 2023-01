Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: va moderniser un stade à Cracovie information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 11:33









(CercleFinance.com) - Eiffage Polska Budownictwo a remporté l'appel d'offres public pour la modernisation du stade municipal de Cracovie.



Les cérémonies d'ouverture et de clôture de la 3e édition des Jeux européens (compétition multisports), du 21 juin au 2 juillet 2023 se tiendront dans ce stade.



Les travaux portent sur la réfection de la façade de 11 500 m2, le remplacement des fenêtres et des portes ainsi que la modernisation des équipements HVAC avec le déploiement de solutions économes en énergie.



' Nous réaliserons les travaux selon le système 'design and build', qui nous permet de nous adapter de manière dynamique aux changements de conditions, tant techniques que météorologiques ' a déclaré Marek Kowalik, directeur régional Sud, Eiffage Polska.





