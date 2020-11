Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : va entretenir le parc éolien en mer de Fécamp Cercle Finance • 19/11/2020 à 12:50









(CercleFinance.com) - Eiffage Construction va réaliser la base de maintenance du parc éolien en mer de Fécamp, l'un des sept sites d'éoliennes offshore en France qui entreront en service entre 2022 et 2027. Dans le cadre de ce contrat, Eiffage construira un atelier de maintenance ayant pour but d'entretenir les éoliennes Offshore qui seront, à terme, immergées au large de Fécamp. Les emplois locaux seront favorisés, assure Eiffage, ce qui participera à la création d'un nouvel écosystème. Les travaux débuteront normalement en décembre 2020, pour une livraison prévue au 4èmetrimestre 2021. La mise en service des 71 éoliennes qui composeront le parc et permettront de produire plus de 500MW d'électricité est attendue, elle, pour 2023.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.55%