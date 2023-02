Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: va construire une centrale biomasse en France information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - Eiffage Construction va construire une centrale biomasse pour la décarbonation de l'activité industrielle et la réduction de la dépendance au gaz naturel pour Norske Skog.



Cette unité de cogénération biomasse, utilisant du bois de recyclage sera la plus grande de ce type en France.



À partir de 2024, elle permettra de produire chaque année 200 GWh d'électricité propre, équivalent de la consommation de plus de 13 000 foyers, ainsi que de 700 GWh de chaleur.



