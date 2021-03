Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage :une résidence universitaire inaugurée dans l'Essonne Cercle Finance • 08/03/2021 à 15:02









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce l'inauguration de la résidence universitaire 'Les Rives de l'Yvette', à Bures-sur-Yvette (Essonne), après un an de travaux de la part des équipes d'Eiffage ConstructionAmélioration de l'Habitat. Réalisée pour Logirep, l'opération a fait l'objet d'une AOT (Autorisation d'Occupation du Territoire) pour le CROUS de Versailles. Les travaux de réhabilitation et restructuration de cette résidence universitaire de 3 bâtiments consistaient en l'amélioration énergétique et revalorisation esthétique de l'enveloppe, la création complète de studios tout équipés, la rénovation et restructuration des parties communes et de locaux à usage commun et la résidentialisation de la parcelle. Ils permettront à 440 étudiants de se loger au coeur du campus de l'Université Paris Saclay, dans un environnement boisé remarquable.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.39%