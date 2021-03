Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : une résidence obtient le Prix national art urbain Cercle Finance • 26/03/2021 à 17:47









(CercleFinance.com) - Eiffage fait savoir aujourd'hui que sa résidence intergénérationnelle Cocoon'Ages Pont-de-Metz -un concept développé parEiffage Immobilieret Récipro-Cité- est lauréate du Prix national art urbain 2021. Décerné par l'association L'Art urbain dans les Territoires, Association reconnue d'utilité publique pour la promotion de l'Art urbain et de l'éthique du cadre de vie, ce Prix récompense chaque année des opérations dont 3 critères essentiels sont pris en compte : la qualité architecturale, la qualité de la vie sociale, le respect de l'environnement.

