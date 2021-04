Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : un contrat pour le Campus de Dassault Systèmes Cercle Finance • 06/04/2021 à 18:53









(CercleFinance.com) - Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, a signé un contrat pour la réalisation d'une extension de 27 600 m² du Campus Dassault Systèmes à VélizyVillacoublay et Meudon. Ce projet d'extension consiste en la construction d'un nouveau bâtiment qui complétera les 69 300 m2 existants. Covivio renouvelle ainsi sa confiance en Eiffage qui avait assuré en 2008 la construction des 4 premiers bâtiments (56 500 m2 ) du siège de Dassault Systèmes puis un 5 e bâtiment (12 800 m2 ) en 2016.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -1.00%